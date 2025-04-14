Звільнення із ЗСУ - звільнення родичів загиблих в АТО

Військовослужбовці на Донбасі під час АТО. Фото: 93 бригада "Холодний Яр"

Близькі родичі військовослужбовців, які загинули на Донбасі під час проведення АТО, мають право на звільнення з лав ЗСУ. Але для цього потрібно виконати одну важливу умову.

Про це на порталі Юристи.UA написав адвокат Юрій Айвазян.

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Звільнення з лав ЗСУ родичів загиблих

Право на відстрочку від мобілізації мають ті громадяни, близькі родичі яких загинули під час повномасштабної російсько-української війни.

Але це право розповсюджується не тільки на родичів загиблих в останні роки, а і стосується тих, у кого близькі люди загинули під час проведення антитерористичної операції на Донбасі у 2014-15 роках.

Втім, існує одне чітке правило щодо такої категорії громадян.

Умова для родичів загиблих на Донбасі під час АТО

Так, до юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має право на звільнення і ЗСУ рідний брат (рідна сестра) особи, загиблої під час АТО, перебуваючи на Донбасі у службовому відрядженні, у дорожньо-транспортній пригоді.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, нагадав про це правило.

Він підкреслив, що право на звільнення із лав ЗСУ мають близькі родичі тих, хто загинув "під час безпосередньої участі у антитерористичній операції".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, через які причини можна звільнитися зі Збройних сил України в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, який новий документ був запроваджений для того, аби оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем.