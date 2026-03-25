Загранпаспорт в СОЧ получить можно только до розыска

Военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть, имеют право оформить гражданские документы. Это, в частности, касается и процесса получения загранпаспорта. Но такое право сохраняется за военным только до момента объявления его в розыск за совершенное СОЧ.

СОЧ и загранпаспорт

Самовольное оставление воинской части (СОЧ) — это ситуация, когда военный покидает расположение подразделения без разрешения или приказа командования. СВЧ считается серьезным правонарушением, оно предусматривает открытие уголовного дела против военнослужащего.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался сохранением основных прав военнослужащего, который совершил СОЧ. Гражданин поинтересовался, может ли военный, находясь в таком статусе, оформить себе новые документы, в частности, загранпаспорт.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что теоретически это возможно. Так, адвокат Юрий Айвазян отметил: "В Украине подать на загранпаспорт во время нахождения в СОЧ можно, и отдельной нормы, которая бы это запрещала, не существует".

Все зависит от объявления в розыск

Вместе с тем, добавил Айвазян, существуют и определенные ограничения. Адвокат подчеркнул: "Однако, если в отношении военного уже есть процессуальные решения, связанные с СОЧ, и законные основания для ограничения выезда, это может повлиять или на оформление такого паспорта, или на возможность фактического пересечения границы".

Другой адвокат, Евгений Александрович, объяснил, когда загранпаспорт для военнослужащего не оформят. Как отметил юрист: "Если лицо объявлено в розыск в рамках уголовного производства, в связи с СОЧ (ст.407 Уголовного кодекса Украины), невозможно будет получить паспорт гражданина Украины для выезда за границу".

Если же военного еще не успели объявить в розыск, теоретически он будет иметь право подать документы на загранпаспорт. Но военнослужащего в любой момент могут объявить в розыск в связи с СОЧ, и право на получение загранпаспорта он тут же потеряет.

Самовольное оставление воинской части не лишает военнослужащего основных гражданских прав. В частности, получения новых документов. Юристы объяснили, как это сделать и куда обращаться.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который пробыл в СОЧ менее трех суток, может вернуться в свою воинскую часть. Также он имеет право на денежное и другие виды обеспечения.