Закордонний паспорт в СЗЧ отримати можна лише до розшуку

Затриманий український військовослужбовець. Фото: "Громадське радіо"

Військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину, мають право оформити цивільні документи. Це, зокрема, стосується і процесу отримання закордонного паспорту. Але таке право зберігається за військовим тільки до моменту оголошення його у розшук за здійснене СЗЧ.

СЗЧ і закордонний паспорт

Самовільне залишення військової частини (СЗЧ) — це ситуація, коли військовий залишає розташування підрозділу без дозволу чи наказу командування. СЗЧ вважається серйозним правопорушенням, воно передбачає відкриття кримінальної справи проти військовослужбовця.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився збереженням основних прав військовослужбовця, який здійснив СЗЧ. Громадянин поцікавився, чи може військовий, перебуваючи у такому статусі, оформити собі нові документи, зокрема, закордонний паспорт.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що теоретично це можливо. Так, адвокат Юрій Айвазян наголосив: "В Україні подати на закордонний паспорт під час знаходження у СЗЧ можна, і окремої норми, яка б це забороняла, не існує".

Все залежить від оголошення в розшук

Разом з тим, додав Айвазян, існують і певні обмеження. Адвокат підкреслив: "Проте, якщо щодо військового вже є процесуальні рішення, пов'язані із СЗЧ, та законні підстави для обмеження виїзду, це може вплинути або на оформлення такого паспорту, або на можливість фактичного перетину кордону".

Інший адвокат, Євген Олександрович, пояснив, коли закордонний паспорт для військовослужбовця не оформлять. Як зазначив юрист: "Якщо особу оголошено в розшук в рамках кримінального провадження, в зв'язку з СЗЧ (ст.407 Кримінального кодексу України), неможливо буде отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон".

Якщо ж військового ще не встигли оголосити у розшук, теоретично він матиме право подати документи на закордонний паспорт. Але військовослужбовця в будь-який момент можуть оголосити у розшук у зв’язку із СЗЧ, і право на отримання закордонного паспорту він тут же втратить.

Самовільне залишення військової частини не позбавляє військовослужбовця основних громадянських прав. Зокрема, отримання нових документів. Юристи пояснили, як це зробити і куди звертатися.

Військовослужбовець Збройних сил України, який пробув у СЗЧ менше трьох діб, може повернутися до своєї військової частини. Також він має право на грошове та інші види забезпечення.