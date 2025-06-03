Резерв+ – заявка на ВВК не проходит, что делать

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если государственное приложение для военнообязанных "Резерв+" не формирует электронное направление на военно-врачебную комиссию, то гражданину нужно обратиться в службу поддержки приложения. В самом худшем случае этому лицу придется посетить территориальный центр флектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Юрий Айвазян.

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Электронное направление на ВВК не формируется

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, одним из ключевых элементов которой является военно-врачебная комиссия.

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который пожаловался, что подал заявку на военно-врачебную комиссию в приложении "Резерв+", но прошло две недели, а направление так и не сформировалось.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации и куда обращаться.

"Вам нужно обратиться в службу поддержки "Резерв+" и узнать в чем именно причина невозможности сформировать направление", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Нужно ли посещать ТЦК

По словам юриста, этот шаг может помочь решить проблему.

"Если так и не удастся, то получить направление Вы сможете только через ТЦК", — заверил военнообязанный Айвазян.

Таким образом, в определенный момент гражданину придется посетить территориальный центр комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, что премьер-министр Денис Шмигаль объявил о запуске электронных очередей на ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, как будут наказывать, если взять е-направление на ВВК, но не уйти.