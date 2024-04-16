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Закон о мобилизации — какие изменения ждут военнообязанных в 2024 году

16 апреля 2024 18:15
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Закон о мобилизации — какие изменения ждут военнообязанных в 2024 году
Человек в ТЦК. Иллюстративное фото: Facebook/ЖОТЦК
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховная Рада Украины на прошлой неделе приняла в целом новый законопроект о мобилизации. Уже сегодня, 16 апреля, его подписал Президент Владимир Зеленский.

Что изменилось в мобилизации в Украине, рассказали в материале Новини.LIVE.

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Мобилизация в Украине

Так, закон снижает призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет. В то же время отменяется право на отсрочку студентов, которые получают второе или третье высшее образование.

Повестки мужчинам могут вручать только в бумажном виде, а электронные — не будут отправлять. Также лица 18-60 лет должны носить с собой военно-учетный документ.

В Украине будет создан и запущен э-кабинет призывника, военнообязанного или резервиста — регистрация добровольная.

Военнообязанные должны в течение 60 дней обратиться в ТЦК и СП, ЦНАП или электронный кабинет для уточнения учетных данных.

После вручения повестки мужчина должен явиться в военкомат в определенный документом срок.

А всем "ограниченно пригодным" в течение 9 месяцев необходимо повторно пройти ВВК.

Также вместо срочной службы вводится базовая военная служба, которую должны пройти граждане 18-25 лет. А мужчины в возрасте до 60 лет, не прошедшие базовую военную подготовку или службу — не смогут встать на госслужбу.

Граждане Украины призывного возраста, проживающие за границей, могут получать консульские услуги только после уточнения учетных данных.

Уклонистов смогут ограничивать в праве пользование собственным транспортным средством. Также авто будут иметь право изъять в пользу ВСУ, если в собственности человека есть несколько транспортных средств.

Кроме того, при заключении первого контракта военнослужащие имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по ипотеке.

Относительно мобилизации женщин — обязательной нормы не будет, только по добровольному желанию.

Ознакомиться с полным текстом законопроекта можно по этой ссылке.

Мобилизация в Украине
Изменения в мобилизации. Фото: Укринформ

Напомним, адвокат Роман Симутин заявил, что 70% военнообязанных в Украине лишатся отсрочки от мобилизации.

Также в Минобороны заявили о полном цифрировании данных о мужчинах призывного возраста.

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