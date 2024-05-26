Закон о мобилизации — кого могут призвать с инвалидностью ІІІ группы

Военнообязанный мужчина проходит военно-врачебную комиссию. Фото: АрмияInform

Новый закон о мобилизации, недавно вступивший в силу, регулирует вопросы мобилизации людей с инвалидностью. В частности, в документе можно найти ответ на то, могут ли призвать в армию мужчину, имеющего инвалидность III группы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, опубликованном в воскресенье, 26 мая.

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Возможна мобилизация людей с инвалидностью III группы

Согласно новому закону о мобилизации люди с инвалидностью I-III групп освобождаются от военной службы. То есть мобилизация лиц с инвалидностью III группы не происходит. Этот вопрос регулируется статьей 23 закона. Законодательством установлено, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК).

Однако такое лицо может вступить в ряды украинской армии по собственному желанию и на контрактной основе. Решение о мобилизации человека с инвалидностью по контракту может приниматься только после тщательного медосмотра и оценки его способности к военной службе с учетом медицинской истории и ограничений.

Кто должен пройти повторную проверку

Часть принятых изменений в законе касается непосредственно медицинской системы работы ВВК, прохождения медосмотров, проверки решений медико-социальной экспертной комиссии. Это касается мужчин в возрасте от 25 до 50 лет, которым после 24 февраля 2022 впервые установили инвалидность II и III групп.

Однако есть исключения, под повторную проверку не подпадают:

Лица, которым инвалидность II и III групп установлена порядке повышения/уменьшения группы инвалидности.

Лица, которым инвалидность установлена также вследствие заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Отечества.

Лица, которым инвалидность установлена при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из парных органов).

Лица, у которых выявлены онкологические болезни, интеллектуальные нарушения или психические нарушения, церебральный паралич, паралитические синдромы в связи с инвалидностью с детства.

В Минобороны связывают решения с повторными проверками с вопиющими случаями получения инвалидности, но отмечают, что о коррупционной составляющей можно будет говорить по итогам этого процесса. Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин отметил, что пока не приходится говорить о большом мобилизационном потенциале среди этой категории людей.

В свою очередь Министерство здравоохранения недавно обратилось с важным сообщением: сейчас не нужно самостоятельно появляться на повторный медосмотр всем, кому был установлен статус инвалидности после 24 февраля 2022 года.

Какие критерии установления инвалидности III группы

I, II или III группу инвалидности устанавливают с учетом того, насколько нарушены функции органов и систем организма человека и ограничена его жизнедеятельность. Нарушения могут быть вызваны заболеваниями, являться следствием травм или врожденными пороками. Люди с III группой инвалидности обладают умеренными функциональными нарушениями и ограничениями жизнедеятельности. Они нуждаются в социальной помощи и социальной защите.

Критерии для установления III группы инвалидности:

Самообслуживание: человек нуждается в использовании вспомогательных средств.

человек нуждается в использовании вспомогательных средств. Самостоятельное передвижение: передвижение с большой потерей времени.

передвижение с большой потерей времени. Обучение: возможность учиться в заведениях общего типа при соблюдении специального режима учебного процесса или с помощью других лиц.

возможность учиться в заведениях общего типа при соблюдении специального режима учебного процесса или с помощью других лиц. Труд: частичная утрата возможности для полноценной трудовой деятельности.

частичная утрата возможности для полноценной трудовой деятельности. Ориентация, общение, контроль поведения: частичное контролирование в особых условиях.

Вопрос установления инвалидности регламентируется постановлением КМУ №10. Оно содержит четкий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно. Решение об установлении той или иной группы инвалидности принимается на основании направления врачебно-консультативной комиссии.

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