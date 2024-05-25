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Мобілізація по-новому — які є ступені придатності до служби та що вони означають

25 травня 2024 05:03
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Інна Буряк
редактор
Мобілізація по-новому — які є ступені придатності до служби та що вони означають
Чоловік проходить ВЛК. Фото: imagedelivery.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Від початку травня змінились критерії визначення придатності до мобілізації за станом здоров'я військовозобов'язаного. Тепер військово-лікарська комісія визначає п'ять ступенів придатності, з переліку яких прибрали обмежено придатних.

Про це повідомляє NV у п'ятницю, 24 травня.

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Які є ступені придатності до військової служби

Згідно з нормами Міністерства оборони ВЛК може віднести військовозобов'язаного до одного з таких ступенів придатності до військової служби:

  • придатні;
  • придатні лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони та непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо;
  • тимчасово непридатні (потребують лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);
  • непридатні до військової служби з переоглядом (через 6 місяців або 6−12 місяців);
  • непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова заявила, що чоловіки, яких ВЛК визнала обмежено придатними до 4 травня, повинні пройти переогляд до 4 лютого 2025 року. Таким чином вони отримають новий висновок відповідно ступенів придатності. 

Як ВЛК визначає придатність до служби

Нагадаємо, що голова ВЛК індустріального районного ТЦК у Дніпрі Олена Седлецька розповіла, як ВЛК оцінює придатність до військової служби. Комісія не враховує сукупність легких хвороб. Також вона назвала перелік лікарів, яких обов'язково має пройти військовозобов'язаний.

Своєю чергою в Міноборони пояснили, як часто треба проходити ВЛК.

закон
хвороба
мобілізація
війна в Україні
ВЛК
військовозобов'язані
війна

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