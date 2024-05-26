Закон про мобілізацію — кого можуть призвати з інвалідністю ІІІ групи

Військовозобов'язаний чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

Новий закон про мобілізацію, який віднедавна набув чинності, регулює питання мобілізації людей з інвалідністю. Зокрема, у документі можна знайти відповідь на те, чи можуть призвати до війська чоловіка, який має інвалідність III групи.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна опублікованому в неділю, 26 травня.

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Чи можлива мобілізація людей з інвалідністю III групи

Згідно з новим законом про мобілізацію люди з інвалідністю I-III груп звільняються від військової служби. Тобто, мобілізація осіб з інвалідністю III групи не відбувається. Це питання регулюється статтею 23 закону. Законодавством встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням ВЛК).

Однак така особа може вступити до лав української армії за власним бажанням і на контрактній основі. Рішення про мобілізацію людини з інвалідністю за контрактом може ухвалюватися лише після ретельного медогляду та оцінки її здатності до військової служби з урахуванням медичної історії та обмежень.

Хто повинен пройти повторну перевірку

Частина ухвалених змін у законі стосується безпосередньо медичної системи: роботи ВЛК, проходження медоглядів, перевірки рішень медико-соціальної експертної комісії. Це стосується чоловіків віком від 25 до 50 років, яким після 24 лютого 2022 року вперше встановили інвалідність II та III груп.

Однак є винятки, під повторну перевірку не підпадають:

Особи, яким інвалідність II та III груп встановлена у порядку підвищення/зменшення групи інвалідності.

Особи, кому інвалідність встановлена також/або за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час захисту Вітчизни.

Особи, кому інвалідність встановлена за відсутності кінцівок (кистей рук, стоп ніг, одного із парних органів).

Особи, у кого виявлено онкологічні хвороби, інтелектуальні порушення чи психрозлади, церебральний параліч, паралітичні синдроми у зв'язку з інвалідністю з дитинства.

У Міноборони пов'язують рішення з повторними перевірками з кричущими випадками отримання інвалідності, але зауважують, що про корупційну складову можна буде говорити за підсумком цього процесу. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначив, що наразі не доводиться говорити про великий мобілізаційний потенціал серед цієї категорії людей.

У свою чергу, Міністерство охорони здоров'я нещодавно звернулося з важливим повідомленням: зараз не треба самостійно з'являтися на повторний медогляд усім, кому був встановлений статус інвалідності після 24 лютого 2022 року.

Які критерії встановлення інвалідності III групи

I, II чи III групу інвалідності встановлюють з огляду на те, наскільки порушені функції органів і систем організму людини та обмежена її життєдіяльність. Порушення можуть бути спричинені захворюваннями, бути наслідком травм або вродженими вадами. Люди з III групою інвалідності мають помірні функціональні порушення і обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги і соціального захисту.

Критерії для встановлення III групи інвалідності:

Самообслуговування: людина потребує використання допоміжних засобів.

людина потребує використання допоміжних засобів. Самостійне пересування: пересування з великою втратою часу.

пересування з великою втратою часу. Навчання: можливість навчатися у закладах загального типу за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб.

можливість навчатися у закладах загального типу за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб. Праця: часткова втрата можливості для повноцінної трудової діяльності.

часткова втрата можливості для повноцінної трудової діяльності. Орієнтація, спілкування, контроль поведінки: часткове контролювання в особливих умовах.

Питання встановлення інвалідності регламентується постановою КМУ №10. Вона містить чіткий перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно. Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

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