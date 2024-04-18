Закон о мобилизации лишит отсрочки еще одну категорию граждан

Военнообязанный в ТЦК. Фото иллюстративное: ЖОТЦК СП/Facebook

Принятие закона о мобилизации лишает права отсрочки еще одну категорию граждан Украины. Теперь ее могут потерять военнообязанные родители трех и более несовершеннолетних детей, которые не платили алименты более трех месяцев.

Об этом заявила нардеп Ирина Фриз в комментарии Lb.ua.

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По словам политика, правительство предложило лишить права на отсрочку должников "по уплате алиментов, совокупный размер которых превышает сумму платежей за три месяца". Это предложение в оборонном комитете парламента было одобрено.

Акцентируем, что статья 23 закона о мобилизации предусматривает отсрочку для военнообязанных женщин и мужчин, имеющих на содержании трех и более несовершеннолетних детей, при условии, что нет задолженности по уплате алиментов.

Теперь потерять право на отсрочку от мобилизации могут родители трех или более детей, более трех месяцев не плативших алименты хотя бы за одного ребенка. ТЦК СП уже начали получать доступ к базе данных о задолженности за такую неуплату.

Фриз также обратила внимание, что правительство инициировало эту норму с техническим браком в тексте, поэтому комитет принял ее с учетом упоминания именно об алиментах.

"Что касается расчетов, то ни Генеральный штаб, ни Министерство обороны такой статистики не предоставляли. Однако мы всесторонне доверяем этому предложению", — говорила политик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, есть ли наказание для лиц, не прошедших базовую военную подготовку до 25 лет.

Также мы писали о том, что изменилось после принятия закона о мобилизации, и кто имеет право на бронирование.