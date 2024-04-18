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Базова військова підготовка — чи є покарання для осіб, які не пройшли її до 25 років

18 квітня 2024 09:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Базова військова підготовка — чи є покарання для осіб, які не пройшли її до 25 років
Українські військовослужбовці. Фото: ArmyInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні вирішили запровадити базову військову підготовку із 1 вересня 2025 року. Вона буде проводитися з метою здобуття громадянами військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту, незалежності та територіальної цілісності України. Однак деяких громадян цікавить, чи є покарання для осіб, які не пройшли підготовку до 25 років.

На це питання відповів юрист Владислав Дерій.

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Базова військова підготовка

"Після проходження БВП вас зарахують на військовий облік військовозобов‘язаних. А військовозобов‘язані підлягають призову під час мобілізації з 18 років", — розповів Дерій.

Однак якщо особа буде навчатися, то вона матиме право на відстрочку як від БВП (до 24 років), так і від мобілізації.

Юрист додав, що за відмову без поважних причин від БВП передбачена адміністративна відповідальність за статтею 210 КУпАП — 850 грн.

Нагадаємо, вже з вересня 2025 року в Україні офіційно буде введена базова загальновійськова підготовка для всіх чоловіків віком від 18 до 25 років, яка замінить строкову службу. Водночас чинним законодавством передбачено категорії осіб, які будуть звільнені від її проходження.

Також новий закон про мобілізацію не встановлює норми, у паперовому чи електронному вигляді мають приходити повістки до військовозобов'язаних та з якого моменту вони вважаються врученими. Втім, документ дозволяє підписувати повістку електронним цифровим підписом.

українці
Україна
мобілізація
адвокат
військова підготовка

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