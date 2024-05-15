Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: vinnitsa.info

Новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие оповещения, которое будет включать вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток. Бизнес обяжут не только вести военный учет, но и обеспечивать вручение повесток.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты.

Читайте также:

Закон о мобилизации уточнит обязанности для бизнеса

Согласно обновленным статьям 36 Закона "О местном самоуправлении в Украине", исполнительные органы местных советов поддерживают дополнительные обязанности. Они должны гарантировать, что распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя Территориального центра коллективной защиты (ТЦК) о проведении мероприятий по мобилизации или нынешнему вызову военнообязанных в ТЦК доставляются предприятиям, учреждениям и организациям, независимым от их формы собственности.

Это важный шаг в обеспечении эффективного проведения мобилизационных мероприятий. Однако кроме того, местные госадминистрации также обязаны обеспечить своевременное оповещение и принятие граждан на сборные пункты через ТЦК. Это обеспечивает осуществление соответствующих информационных и организационно-технических мер со стороны исполнительных органов местного совета.

Важно подчеркнуть, что эти изменения не оказывают значительного влияния на предприятие и местные власти, после чего они увеличивают объем ответственности и обязанностей в сфере мобилизации. Однако это также хорошо о серьезности обязательств государства по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности.

Согласно новым положениям, местные госадминистрации должны также обеспечивать ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов на территории соответствующих населенных пунктов. Это включает в себя бронирование военнообязанных на период мобилизации и военного времени, а также обеспечение отчетности по этим вопросам.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, как штрафные санкции будут способствовать мобилизации.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК, и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.