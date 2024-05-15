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Закон о мобилизации — работодателей обяжут обеспечивать вручение повесток

15 мая 2024 14:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Может ли работодатель вручать повестки работникам - изменения после 18 мая
Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: vinnitsa.info
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие оповещения, которое будет включать вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток. Бизнес обяжут не только вести военный учет, но и обеспечивать вручение повесток.

Об этом говорится в материале Судебно-юридической газеты.

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Согласно обновленным статьям 36 Закона "О местном самоуправлении в Украине", исполнительные органы местных советов поддерживают дополнительные обязанности. Они должны гарантировать, что распоряжения руководителя местной госадминистрации (военной, военно-гражданской) или руководителя Территориального центра коллективной защиты (ТЦК) о проведении мероприятий по мобилизации или нынешнему вызову военнообязанных в ТЦК доставляются предприятиям, учреждениям и организациям, независимым от их формы  собственности.

Это важный шаг в обеспечении эффективного проведения мобилизационных мероприятий. Однако кроме того, местные госадминистрации также обязаны обеспечить своевременное оповещение и принятие граждан на сборные пункты через ТЦК. Это обеспечивает осуществление соответствующих информационных и организационно-технических мер со стороны исполнительных органов местного совета.

Важно подчеркнуть, что эти изменения не оказывают значительного влияния на предприятие и местные власти, после чего они увеличивают объем ответственности и обязанностей в сфере мобилизации. Однако это также хорошо о серьезности обязательств государства по обеспечению национальной безопасности и обороноспособности.

Согласно новым положениям, местные госадминистрации должны также обеспечивать ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов на территории соответствующих населенных пунктов. Это включает в себя бронирование военнообязанных на период мобилизации и военного времени, а также обеспечение отчетности по этим вопросам.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, как штрафные санкции будут способствовать мобилизации.

Также адвокат Олег Горбачев рассказал, какими способами правительство будет принуждать граждан явиться в ТЦК, и что будет после штрафа в 25 тыс. грн за уклонение.

закон
бизнес
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные

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