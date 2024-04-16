Закон о мобилизации — сколько времени у граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/OOТЦК и СП

Во вторник, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации №3633-IX. И хотя закон вступит в силу в середине мая, стало известно и то, сколько времени у граждан, чтобы сообщить свой телефон и реальный адрес в ТЦК СП.

Об этом сообщает Судово-юридична газета.

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Как сообщается, до середины июля текущего года граждане, стоящие на военном учете, должны назвать военкомам свой реальный адрес и номер телефона. Кроме этого, они обязаны в течение 60 дней со дня вступления закона в силу, уточнить адрес проживания, телефонные номера, адреса электронной почты при наличии и другие персональные данные следующим образом:

в случае пребывания на территории Украины — через прибытие самостоятельно в ТЦК по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства, или в ЦНАП, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста при его наличии;

в случае пребывания за границей — через уведомление по официальному электронному адресу или на действующий номер телефона ТЦК по месту пребывания на военном учете, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста при его наличии.

Также отмечается, что эта норма будет работать вместе с законом о цифровизации военного учета, который вступил в силу 4 апреля и предусматривает, что данные о:

номере телефона;

адресе;

электронной почте;

месте работы;

оцифрованном лице;

результатах медосмотров на пригодность к военной службе

будут внесены в Единый реестр военнообязанных.

Закон о мобилизации – что известно

Напомним, сегодня Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, ознакомиться с которым можно по ссылке.

В то же время, народный депутат Украины Сергей Соболев заявил, что после подписания закона о мобилизации в него нужно вносить правки, ведь отмена дополнительных выплат и других методов мотивации — большая ошибка, которая требует немедленного изменения.

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