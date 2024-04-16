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Законопроєкт про мобілізацію направили на підпис Зеленському

16 квітня 2024 10:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Законопроєкт про мобілізацію направили на підпис Зеленському
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Законопроєкт про мобілізацію направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Більшість норм документа набирає чинності через місяць після його підписання.

Про це йдеться в картці законопроєкту у вівторок, 16 квітня.

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Законопроєкт про мобілізацію

У картці законопроєкту йдеться, що 16 квітня документ передали на підпис Володимиру Зеленському.

Його положення набудуть чинності через місяць після того, як його підпише президент. 

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Законопроєкт про мобілізацію. Фото: скриншот

Були внесені зміни до деяких правил для мобілізованих осіб, додані положення щодо обмежено придатних і осіб, які мають відстрочку від призову до військ.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Щоб протистояти ворогу, держава вдосконалює мобілізаційні процеси. У планах посилити покарання для тих, хто ухиляється від обов'язку захищати країну. Зокрема, тих, хто відмовляється проходити ВЛК. 

Також, якщо вас забронювали на роботі, то ви можете дізнатися про це у керівництва та отримати відповідний документ, аби показати ТЦК. Однак це не виключає, що вам можуть вручити повістку. 

Володимир Зеленський
Україна
мобілізація
президент
законопроєкт

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