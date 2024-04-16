Законопроєкт про мобілізацію направили на підпис Зеленському
Законопроєкт про мобілізацію направили на підпис Президенту України Володимиру Зеленському. Більшість норм документа набирає чинності через місяць після його підписання.
Про це йдеться в картці законопроєкту у вівторок, 16 квітня.
Законопроєкт про мобілізацію
У картці законопроєкту йдеться, що 16 квітня документ передали на підпис Володимиру Зеленському.
Його положення набудуть чинності через місяць після того, як його підпише президент.
Були внесені зміни до деяких правил для мобілізованих осіб, додані положення щодо обмежено придатних і осіб, які мають відстрочку від призову до військ.
Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення Росії. Щоб протистояти ворогу, держава вдосконалює мобілізаційні процеси. У планах посилити покарання для тих, хто ухиляється від обов'язку захищати країну. Зокрема, тих, хто відмовляється проходити ВЛК.
Також, якщо вас забронювали на роботі, то ви можете дізнатися про це у керівництва та отримати відповідний документ, аби показати ТЦК. Однак це не виключає, що вам можуть вручити повістку.
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