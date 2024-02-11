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Законопроект о мобилизации критикуют со всех сторон — что с ним не так

11 февраля 2024 20:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Законопроект о мобилизации критикуют со всех сторон — что с ним не так
Украинские военные. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. Внесенные изменения подвергаются критике со всех сторон, ведь некоторые пункты противоречат Конституции Украины.

Что не так с новым законопроектом — в материале Новини.LIVE.

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Как известно, впервые новый законопроект о мобилизации был подан в Верховную Раду накануне Нового года. Из-за ряда замечаний и возмущения граждан и всех причастных его отправили на доработку в Кабмин. Для внесения изменений заседали комиссии и выдвигали предложения — выслушали замечания, как уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, так и украинцев.

Приблизительно через месяц, 31 января новую редакцию законопроекта подали в Раду, однако по поводу нее вспыхнули новые скандалы. Оказалось, что изменили не все пункты, в частности среди изменений в законопроект:

 

  • Вводят электронные повестки. Она будет считаться врученной после появления в личном электронном кабинете, который все военнообязанные должны в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.
  • За неявку в ТЦК уклонисту будут блокировать все счета и запретят использовать автомобиль и выезжать за границу.
  • Все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или работника ГПСУ.
  • Те, кто получает второе высшее образование, теряют отсрочку от мобилизации. Также ее снимают с аспирантов, обучающихся на контракте.
  • Мобилизации будут подлежать ранее судимые лица за нетяжкие преступления.
  • При выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета.
  • Руководители больниц будут обязаны сообщать ТЦК о пребывании на стационаре лиц в возрасте 18-25 лет.
  • Мобилизационный возраст снизят с 27 до 25 лет.
  • Демобилизация военнослужащих будет происходить через 36 месяцев службы.

Отметим, что эти изменения подверг критике Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Он считает, что законопроект о мобилизации противоречит Конституции. В частности, Лубинец собрал девять страниц с замечаниями к документу и направил их в профильный комитет ВР.

Также по поводу вопросов к обновленной версии законопроекта говорит и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вопрос к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете до второго чтения", — написал он в Telegram.

  • Относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними оставят все в редакции действующего законодательства.
  • Просмотрят еще раз подход к аспирантам. Финального решения нет, планируется поиск компромисса.
  • Неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан.

По его словам, в Раде нет тех, кто поддерживал бы блокирование счетов.

"Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задачи не из легких, работы будет много", — добавил он.

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Скриншот поста Арахамии

Ранее мы писали, что в Украину будут присылать электронные повестки военнообязанным. Соответствующие изменения в законопроект о мобилизации приняли народные депутаты Верховной Рады в первом чтении.

Кроме того, согласно новому законопроекту о мобилизации, некоторые категории госслужбы могут потерять до 50% военнообязанных, которые могут получить бронирование от мобилизации.

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