Законопроект о мобилизации — работников ТЦК обязали совершать некоторые действия

Сотрудники ТЦК вручают повестку. Иллюстративное фото: Радио Свобода

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки перед вручением повестки должны совершить определенные действия.

Об этом говорится в новом законопроекте о мобилизации.

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Обязанности работников ТЦК при вручении повестки

Согласно новому закону, во время вручения повестки представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, имя, отчество и должность.

В то же время, по требованию гражданина, которому вручается повестка, он должен предъявить служебное удостоверение.

Что касается правки о ведении гражданами фото и видеофиксации процесса вручения повестки — то Верховная Рада ее не поддержала.

Также полицейские могут доставить военнообязанного в ТЦК в следующих случаях:

он получил повестку и не явился в установленное время;

руководитель ТЦК не хочет делать предупреждение, однако не может вынести постановление — документ о штрафе в размере от 3 400 до 5 100 грн без его присутствия.

В законе говорится, что выписать штраф могут только в присутствии лица, которое его получает.

В случае игнорирования гражданином повестки военкомат посылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы его задержали и доставили для получения штрафа.

Правоохранители доставляют мужчину в ТЦК только с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом.

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