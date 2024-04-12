Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Законопроект о мобилизации — работников ТЦК обязали совершать некоторые действия arrow

Законопроект о мобилизации — работников ТЦК обязали совершать некоторые действия

12 апреля 2024 09:08
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Законопроект о мобилизации — работников ТЦК обязали совершать некоторые действия
Сотрудники ТЦК вручают повестку. Иллюстративное фото: Радио Свобода
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды армии. Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки перед вручением повестки должны совершить определенные действия.

Об этом говорится в новом законопроекте о мобилизации.

Читайте также:

Обязанности работников ТЦК при вручении повестки

Согласно новому закону, во время вручения повестки представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, имя, отчество и должность.

В то же время, по требованию гражданина, которому вручается повестка, он должен предъявить служебное удостоверение.

Что касается правки о ведении гражданами фото и видеофиксации процесса вручения повестки — то Верховная Рада ее не поддержала.

Также полицейские могут доставить военнообязанного в ТЦК в следующих случаях:

  • он получил повестку и не явился в установленное время;
  • руководитель ТЦК не хочет делать предупреждение, однако не может вынести постановление — документ о штрафе в размере от 3 400 до 5 100 грн без его присутствия.

В законе говорится, что выписать штраф могут только в присутствии лица, которое его получает.

В случае игнорирования гражданином повестки военкомат посылает сообщение в Нацполицию о том, чтобы его задержали и доставили для получения штрафа.

Правоохранители доставляют мужчину в ТЦК только с целью рассмотрения этого дела о наложении штрафа.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации в целом.

Также мы писали, что парламент проголосовал за выплату дополнительных 70 тыс. гривен военным, которые находятся на передовой.

военкомат
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб