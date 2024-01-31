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Законопроект о мобилизации — все военнообязанные должны явиться в ТЦК

31 января 2024 09:27
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Законопроект о мобилизации — все военнообязанные должны явиться в ТЦК
Военные в ТЦК. Фото: ddk.dn.ua
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

Если правительство примет новый законопроект о мобилизации, то все военнообязанные должны явиться в территориальные центры комплектования для уточненных данных. Если мужчины находятся за границей, им нужно это сделать по телефону или по электронной почте.

Об этом сообщается на сайте парламента.

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Как известно, после принятия нового законопроекта о мобилизации всем военнообязанным необходимо явиться в ТЦК для уточнения данных.

Новые правила обязывают граждан, состоящих на военном учете, в течение 60 дней со дня опубликования закона, уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие данные.

Если же мужчины находятся за границей, то следует сообщить по электронной почте или позвонить по телефону в ТЦК.

Что изменилось для женщин

Согласно этому законопроекту, женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и которые закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Если женщины уже стоят на военном учете, они могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке, т.е.

Напомним, 30 января Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Добавим, нардеп от "Слуги народа" Сергей Нагорняк заявил, что народные депутаты смогут принять законопроект о мобилизации не раньше, чем в марте. По его словам, ситуация на фронте пока еще как-то позволяет Украине удерживать позиции теми людьми, которые находятся в бригадах.

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