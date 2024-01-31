Законопроєкт про мобілізацію — усі військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК

Військові в ТЦК. Фото: ddk.dn.ua

Якщо уряд ухвалить новий законопроєкт про мобілізацію, то усі військовозобов'язані повинні з'явитися до територіальних центрів комплектування для уточнених даних. Якщо чоловіки перебувають за кордоном — їм потрібно це зробити телефоном або електронною поштою.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Як відомо, після ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію усім військовозобов'язаним необхідно з'явитися до ТЦК задля уточнення даних.

Нові правила зобов'язують громадян, які перебувають на військовому обліку, протягом 60 днів з дня опублікування закону уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші дані.

Якщо ж чоловіки перебувають за кордоном, то слід повідомити електронною поштою або зателефонувати до ТЦК.

Що змінилося для жінок

Згідно з цим законопроєктом, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і які закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Якщо жінки вже перебувають на військовому обліку, вони можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку. У мирний час жінок можуть прийняти на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку, тобто за контрактом).

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Додамо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.