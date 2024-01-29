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Законопроект о мобилизации в приоритете — почему Рада будет спешить с принятием

29 января 2024 16:50
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Законопроект о мобилизации – когда Рада будет голосовать
Верховная Рада Украины. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На ближайших заседаниях парламента приоритетным вопросом будет законопроект о мобилизации. Это считают острой проблемой ведь несмотря на разный подход к ведению войны, в России продолжают мобилизационные процессы.

Об этом Новини.LIVE сообщил народный депутат, член Комитета по организации госвласти и местного самоуправления Виталий Безгин.

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"О законодательных инициативах о мобилизации, если они появляются и будут готовы к рассмотрению, то они, конечно, будут приоритетом номер один. Проблема острая, чтобы кто не говорил. Втихаря, но россияне свою мобилизацию проводят. Поэтому я думаю, что это будет единственный ключевой приоритет", — сказал Безгин.

Также нардеп надеется, что в Раде быстро зарегистрируют Временно следственную комиссию по системе управления Киева.

Напомним, депутаты готовят законопроект по изменениям бронирования сотрудников. Они предлагают ввести ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации для разных категорий работников.

Верховная Рада
закон
мобилизация
война в Украине
Россия

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