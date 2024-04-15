Демобилизация в Украине - Безуглая сказала создадут ли новый закон

Военный прощается с супругой. Фото: REUTERS

В закон о мобилизации не включили правку о демобилизации, но парламентарии заявили, что об этом будет новый документ. Однако неофициально ведутся разговоры, что демобилизации вообще не будет. Недавно в эфире произошел скандал, в котором бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что воевать будут до конца и демобилизация невозможна.

О том, что нового закона не будет, Новини.LIVE заявила и народная депутат Марьяна Безуглая.

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На вопрос, когда же будет создан новый закон, Безуглая ответила: "Думаю, никогда, пока не завершится военное положение".

Относительно виновных, почему нет демобилизации в Украине, она назвала Россию.

"Продолжение будет только масштабнее, нас будут уничтожать в событиях третьей мировой. Пока мир опять не переделят", — подытожила Безугла.

Напомним, Анна Маляр сделала скандальное заявление о демобилизации военных. По ее словам, это роскошь, и она невозможна.

В свою очередь спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что законопроект о демобилизации будет готов раньше, чем до конца года. В настоящее время этот документ уже находится в работе.