Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Закону про демобілізацію не буде — нардеп назвала винних і спрогнозувала кінець arrow

Закону про демобілізацію не буде — нардеп назвала винних і спрогнозувала кінець

15 квітня 2024 12:16
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Демобілізація в Україні - Безугла сказала чи створять новий закон
Військовий прощається з дружиною. Фото: REUTERS
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

До закону про мобілізацію не включили правку про демобілізацію, але парламентарі зробили заяву, що про це буде новий документ. Однак неофіційно точаться розмови, що демобілізації взагалі не буде. Нещодавно в ефірі стався скандал, в якому колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що воювати будуть до кінця і демобілізація неможлива.

Про те, що нового закону не буде, Новини.LIVE заявила і народна депутатка Мар’яна Безугла. 

Читайте також:

Закон про демобілізацію 

На питання, коли ж створять новий закон, Безугла відповіла: "Думаю, ніколи, аж поки не завершиться воєнний стан".

Щодо винних у тому, чому немає демобілізації в Україні, вона назвала Росію.

"Далі буде тільки масштабніше, нас знищуватимуть в подіях третьої світової. Аж поки світ знову не переділять", — підсумувала Безугла.

Нагадаємо, Ганна Маляр зробила скандальну заяву щодо демобілізації військових. За її словами, це розкіш, і вона неможлива.

У свою чергу речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий раніше, ніж до кінця року. Наразі цей документ вже перебуває в роботі.

війна
закон
Мар'яна Безугла
мобілізація
демобілізація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем