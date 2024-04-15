Демобілізація в Україні - Безугла сказала чи створять новий закон

Військовий прощається з дружиною. Фото: REUTERS

До закону про мобілізацію не включили правку про демобілізацію, але парламентарі зробили заяву, що про це буде новий документ. Однак неофіційно точаться розмови, що демобілізації взагалі не буде. Нещодавно в ефірі стався скандал, в якому колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що воювати будуть до кінця і демобілізація неможлива.

Про те, що нового закону не буде, Новини.LIVE заявила і народна депутатка Мар’яна Безугла.

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На питання, коли ж створять новий закон, Безугла відповіла: "Думаю, ніколи, аж поки не завершиться воєнний стан".

Щодо винних у тому, чому немає демобілізації в Україні, вона назвала Росію.

"Далі буде тільки масштабніше, нас знищуватимуть в подіях третьої світової. Аж поки світ знову не переділять", — підсумувала Безугла.

Нагадаємо, Ганна Маляр зробила скандальну заяву щодо демобілізації військових. За її словами, це розкіш, і вона неможлива.

У свою чергу речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий раніше, ніж до кінця року. Наразі цей документ вже перебуває в роботі.