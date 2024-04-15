Демобілізація в Україні - Безугла сказала чи створять новий закон

Закону про демобілізацію не буде — нардеп назвала винних і спрогнозувала кінець
До закону про мобілізацію не включили правку про демобілізацію, але парламентарі зробили заяву, що про це буде новий документ. Однак неофіційно точаться розмови, що демобілізації взагалі не буде. Нещодавно в ефірі стався скандал, в якому колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що воювати будуть до кінця і демобілізація неможлива.
Про те, що нового закону не буде, Новини.LIVE заявила і народна депутатка Мар’яна Безугла.
Закон про демобілізацію
На питання, коли ж створять новий закон, Безугла відповіла: "Думаю, ніколи, аж поки не завершиться воєнний стан".
Щодо винних у тому, чому немає демобілізації в Україні, вона назвала Росію.
"Далі буде тільки масштабніше, нас знищуватимуть в подіях третьої світової. Аж поки світ знову не переділять", — підсумувала Безугла.
Нагадаємо, Ганна Маляр зробила скандальну заяву щодо демобілізації військових. За її словами, це розкіш, і вона неможлива.
У свою чергу речник Міноборони Дмитро Лазуткін заявив, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий раніше, ніж до кінця року. Наразі цей документ вже перебуває в роботі.
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