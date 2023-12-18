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Залужний назвав умову успішної мобілізації

18 грудня 2023 13:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Залужний назвав умову успішної мобілізації
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: RadioSvoboda.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний висловився про те, що замість посилення мобілізації її слід повернути до колишніх рамок. За його словами, нинішня ситуація створює навантаження на військових.

Про це Залужний повідомив у коментарі "Ми-Україна".

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Залужний підкреслив, що поточна ситуація створює навантаження на військовослужбовців, які перебувають на передовій, і необхідно забезпечити їхню заміну та підтримку. Він також зазначив, що воїни іноді опиняються на самоті на передовій, що вважає абсолютно неприйнятним.

Крім того, він згадав, що ще рано робити висновки про результати ініціативи щодо залучення добровольців до української армії.

"Наразі склалася ситуація, коли бійці на передовій стикаються з проблемами. Необхідно забезпечити їх заміну та підтримку, оскільки згодом вони опиняються в ізоляції, борючись поодинці, що є абсолютно неприйнятним", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше нардеп Мар'яна Безугла, яка останніми тижнями потрапляла у гучні скандали, зробила ще одну несподівану заяву про мобілізацію жінок в Україні.

Крім того, народна депутатка Мар'яна Безугла докладно розповіла, що готується в законопроєкті про зміни процесу мобілізації в Україні. Вона наголосила, що це все ще проєкт, військові надали суто жорсткі норми. Нині влада опрацьовує реалістичну модель.

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