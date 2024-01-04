Залужный выступил против привлечения в ВСУ заключенных и судимых, — СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 4 января, парламентский комитет по национальной безопасности и обороне вместе с руководством ВСУ и Минобороны начал рассмотрение правительственного законопроекта об усовершенствовании мобилизации и военного учета. На первом обсуждении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.

Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в комитете.

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Источники издания среди участников заседания рассказали, что нардепы и военное руководство уже начали обсуждать возможные правки по поводу наиболее спорных норм законопроекта.

"Были очень эмоциональные обсуждения. И по нормам по инвалидности, и по электронным повесткам. Мы спрашивали, почему эту норму внесли и зачем. Например, как будет вручаться электронная повестка, как они видят создание электронного кабинета. С некоторыми замечаниями нашими уже соглашаются", — рассказал один из народных депутатов.

Собеседник издания в комитете говорит, что Залужный жестко не соглашался с некоторыми предложенными нормами.

"Он выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так. Но он также сказал: мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тыс. и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тыс. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите воюйте, если не обеспечите", — говорит собеседник издания.

Залужный подчеркивал, что каждую жизнь будут пытаться сохранить.

"На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей", — цитирует слова Залужного собеседник NV.

Еще один источник в комитете рассказал, что народные депутаты от партии "Слуга народа" хотят договориться, чтобы создать новый комитетский законопроект.

"Позиция другой части депутатов, чтобы в документ были внесены изменения, и Кабмин сам внес обновленную версию с правками. А не перекладывал ответственность на парламент", — говорит источник.

Напомним, в Верховной Раде подвели итоги заседания профильного парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, где сегодня рассматривали законопроект о мобилизации. На заседании присутствовали главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров.

Также мы писали, что начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал об усилении мобилизации. По его словам, сейчас проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах.