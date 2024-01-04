Залужний виступив проти залучення до ЗСУ ув’язнених і судимих, — ЗМІ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: Генштаб ЗСУ

Сьогодні, 4 січня, парламентський комітет з національної безпеки та оборони разом з керівництвом ЗСУ та Міноборони почав розгляд урядового законопроєкту про вдосконалення мобілізації та військового обліку. На першому обговоренні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув’язнених і судимих.

Про це повідомляє NV з посиланням на джерело в комітеті.

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Джерела видання серед учасників засідання розповіли, що нардепи і військове керівництво вже почали обговорювати можливі правки щодо найбільш спірних норм законопроєкту.

"Були дуже емоційні обговорення. І щодо норм по інвалідності, і щодо електронних повісток. Ми питали, чому цю норму внесли і навіщо. Наприклад, як буде вручатись електронна повістка, як вони бачать створення електронного кабінету. З деякими зауваженнями нашими вже погоджуються", — розповів один з народних депутатів.

Співрозмовник видання у комітеті каже, що Залужний жорстко не погоджувався з деякими запропонованими нормами.

"Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите", — каже співрозмовник видання.

Залужний наголошував, що кожне життя будуть намагатись зберегти.

"На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей", — цитує слова Залужного співрозмовник NV.

Ще одне джерело в комітеті розповіло, що народні депутати від партії "Слуга народу" хочуть домовитися, щоб створити новий комітетський законопроєкт.

"Позиція іншої частини депутатів, щоб у документ були внесені зміни, і Кабмін сам вніс оновлену версію з правками. А не перекладав відповідальність на парламент", — каже джерело.

Нагадаємо, у Верховній Раді підбили підсумки засідання профільного парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де сьогодні розглядали законопроєкт про мобілізацію. На засіданні були присутні головком ЗСУ Валерій Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров.

Також ми писали, що начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів про посилення мобілізації. За його словами, наразі відбуваються стандартні заходи з оповіщення у громадських місцях.