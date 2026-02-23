Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Кого могут призвать с 1 марта — что говорит закон

Кого могут призвать с 1 марта — что говорит закон

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 04:30
Мобилизация в Украине продолжается — кто может получить повестку в марте 2026 года
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Режим военного положения и мобилизация будут действовать не менее чем до 4 мая. Военнообязанных граждан могут призвать в армию. С начала весны правила призыва не изменятся.

О категориях граждан, которые подлежат призыву, говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Реклама
Читайте также:

Кого могут призвать в марте

На службу могут призвать любого военнообязанного в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что он пригоден к службе, не имеет отсрочки и не подлежит бронированию.

Основной категорией для мобилизации являются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Те, кому еще не исполнилось 25 лет, могут служить по собственному желанию.

Повестку в марте могут вручить:

  • пригодным к службе мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют военный опыт или учились в военном вузе и не имеют ни отсрочки, ни бронирования;
  • мужчинам в возрасте 25–60 лет, которые не имеют отсрочки или бронирования;
  • гражданам, которых исключали с учета, но после повторного медосмотра признали пригодными;
  • гражданам, которые ранее имели статус "ограниченно пригодных", если соответствующее решение примет ВВК.

Напомним, в приложении "Резерв+" не всегда отображаются уведомления об автоматическом продлении отсрочки. В частности, они могут не прийти, если в государственных реестрах данные неполные или вообще отсутствуют.

Также мы сообщали, что военнообязанный может обжаловать ошибочное решение ВВК. Для этого он должен подать заявление в высшую или Центральную ВВК.

военный призыв мобилизация военнообязанные военная служба призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации