Мобилизация в Украине продолжается — кто может получить повестку в марте 2026 года

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

Режим военного положения и мобилизация будут действовать не менее чем до 4 мая. Военнообязанных граждан могут призвать в армию. С начала весны правила призыва не изменятся.

О категориях граждан, которые подлежат призыву, говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Кого могут призвать в марте

На службу могут призвать любого военнообязанного в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что он пригоден к службе, не имеет отсрочки и не подлежит бронированию.

Основной категорией для мобилизации являются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Те, кому еще не исполнилось 25 лет, могут служить по собственному желанию.

Повестку в марте могут вручить:

пригодным к службе мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые имеют военный опыт или учились в военном вузе и не имеют ни отсрочки, ни бронирования;

мужчинам в возрасте 25–60 лет, которые не имеют отсрочки или бронирования;

гражданам, которых исключали с учета, но после повторного медосмотра признали пригодными;

гражданам, которые ранее имели статус "ограниченно пригодных", если соответствующее решение примет ВВК.

Напомним, в приложении "Резерв+" не всегда отображаются уведомления об автоматическом продлении отсрочки. В частности, они могут не прийти, если в государственных реестрах данные неполные или вообще отсутствуют.

Также мы сообщали, что военнообязанный может обжаловать ошибочное решение ВВК. Для этого он должен подать заявление в высшую или Центральную ВВК.