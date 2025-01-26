Замена военно-учетного документа - надо ли менять ВУД после получения брони

Украинец с военно-учетным документом. Фото: Depositphotos

После достижения 25-летнего возраста гражданин, состоящий на воинском учете, должен сменить приписное удостоверение на временное удостоверение военнообязанного. Это нужно сделать даже при наличии бронирования от мобилизации.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Документы надо изменить

Часть граждан, состоящих на воинском учете, получили бронирование от мобилизации сразу после достижения мобилизационного возраста, 25 лет.

Соответственно на руках у них остались приписные удостоверения, которые в то же время надо менять на временное удостоверение военнообязанного.

"Вам срочно необходимо получить вместо приписного новый военно-учетный документ", — заверил такого гражданина юрист Сергей Богун.

На бронирование наличие старого ВОД не влияет

Вместе с тем, подчеркнул другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, даже до замены приписного на временное удостоверение военнообязанного бронирование не теряет своей силы.

"Конечно, ваше бронирование является действующим, и вас не могут мобилизовать во время его действия", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о всех основаниях замены военно-учетного документа.

Также мы сообщали о том, как именно происходит процесс замены одного военно-учетного документа на другой.