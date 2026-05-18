Запад требует снизить мобилизационный возраст, потому что не готов к войне: эксперт

Западные партнеры все активнее поднимают вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине. По мнению военного аналитика Дмитрия Снегирева, это связано с неготовностью европейских стран к прямому военному противостоянию с Россией.

Об этом эксперт заявил в интервью для Новини.LIVE.

Снегирев высказался о снижении мобилизационного возраста

По его словам, союзники готовы и в дальнейшем поставлять вооружение Украине, однако ожидают от Киева увеличения человеческого ресурса для фронта.

"Сейчас численность Вооруженных Сил Великобритании 75 тысяч. В 1991 году было более 160. Страны не готовы к военному противостоянию с Россией", — подчеркнул Снегирев.

Аналитик отметил, что во время саммита в Ереване западные партнеры якобы четко очертили свои ожидания от украинской власти. Основным требованием стало обеспечение армии новыми мобилизационными ресурсами.

По убеждению Снегирева, дискуссии о возможном снижении призывного возраста в Украине напрямую связаны с давлением европейских партнеров, которые стремятся к усилению украинского войска на фоне затяжной войны.

"Европейские партнеры сказали, что дают нам чью воевать, зато мы должны решить вопрос кем воевать. После этого понесли тезисы о снижением мобилизационного возраста", — заявил Снегирев.

Как сообщали Новини.LIVE, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов заявил, что пополнение украинского войска остается критически важным, однако снижать мобилизационный возраст пока не нужно. В интервью The Times он отметил, что юноши в возрасте от 18 до 25 лет являются будущим государства, поэтому их не стоит массово призывать в армию.

В то же время Буданов подчеркнул, что мобилизационный процесс в Украине должен продолжаться и в дальнейшем. Также глава ОП пообещал бороться со злоупотреблениями со стороны работников территориальных центров комплектования и офицеров призывных комиссий.