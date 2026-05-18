Захід вимагає знизити мобілізаційний вік, бо неготовий до війни: експерт

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Західні партнери дедалі активніше порушують питання зниження мобілізаційного віку в Україні. На думку військового аналітика Дмитра Снєгирьова, це пов'язано з неготовністю європейських країн до прямого військового протистояння з Росією.

Про це експерт заявив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Снєгирьов висловився про зниження мобілізаційного віку

За його словами, союзники готові й надалі постачати озброєння Україні, однак очікують від Києва збільшення людського ресурсу для фронту.

"Наразі чисельність Збройних Сил Великобританії 75 тисяч. В 1991 році було понад 160. Країни не готові до військового протистояння з Росією", — наголосив Снєгирьов.

Аналітик зазначив, що під час саміту в Єревані західні партнери нібито чітко окреслили свої очікування від української влади. Основною вимогою стало забезпечення армії новими мобілізаційними ресурсами.

Читайте також:

На переконання Снєгирьова, дискусії щодо можливого зниження призовного віку в Україні напряму пов'язані із тиском європейських партнерів, які прагнуть посилення українського війська на тлі затяжної війни.

"Європейські партнери сказали, що дають нам чию воювати, натомість ми маємо вирішити питання ким воювати. Після цього понесли тези про зниженням мобілізаційного віку", — заявив Снєгирьов.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що поповнення українського війська залишається критично важливим, однак знижувати мобілізаційний вік наразі не потрібно. В інтерв'ю The Times він наголосив, що юнаки віком від 18 до 25 років є майбутнім держави, тому їх не варто масово призивати до армії.

Водночас Буданов підкреслив, що мобілізаційний процес в Україні має тривати й надалі. Також очільник ОП пообіцяв боротися зі зловживаннями з боку працівників територіальних центрів комплектування та офіцерів призовних комісій.