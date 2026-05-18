Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Захід вимагає знизити мобілізаційний вік, бо неготовий до війни: експерт

Захід вимагає знизити мобілізаційний вік, бо неготовий до війни: експерт

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 08:43
Захід вимагає знизити мобілізаційний вік, бо неготовий до війни: експерт
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Західні партнери дедалі активніше порушують питання зниження мобілізаційного віку в Україні. На думку військового аналітика Дмитра Снєгирьова, це пов'язано з неготовністю європейських країн до прямого військового протистояння з Росією.

Про це експерт заявив в інтерв'ю для Новини.LIVE.

Снєгирьов висловився про зниження мобілізаційного віку

За його словами, союзники готові й надалі постачати озброєння Україні, однак очікують від Києва збільшення людського ресурсу для фронту.

"Наразі чисельність Збройних Сил Великобританії 75 тисяч. В 1991 році було понад 160. Країни не готові до військового протистояння з Росією", — наголосив Снєгирьов.

Аналітик зазначив, що під час саміту в Єревані західні партнери нібито чітко окреслили свої очікування від української влади. Основною вимогою стало забезпечення армії новими мобілізаційними ресурсами.

Читайте також:

На переконання Снєгирьова, дискусії щодо можливого зниження призовного віку в Україні напряму пов'язані із тиском європейських партнерів, які прагнуть посилення українського війська на тлі затяжної війни.

"Європейські партнери сказали, що дають нам чию воювати, натомість ми маємо вирішити питання ким воювати. Після цього понесли тези про зниженням мобілізаційного віку", — заявив Снєгирьов.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що поповнення українського війська залишається критично важливим, однак знижувати мобілізаційний вік наразі не потрібно. В інтерв'ю The Times він наголосив, що юнаки віком від 18 до 25 років є майбутнім держави, тому їх не варто масово призивати до армії.

Водночас Буданов підкреслив, що мобілізаційний процес в Україні має тривати й надалі. Також очільник ОП пообіцяв боротися зі зловживаннями з боку працівників територіальних центрів комплектування та офіцерів призовних комісій.

Україна Європа мобілізація
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації