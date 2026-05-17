Буданов выступил против снижения мобилизационного возраста в Украине

Дата публикации 17 мая 2026 04:59
Кирилл Буданов. Фото: Офис Президента Украины

Пополнение войска является жизненно необходимым процессом для Украины. Несмотря на это, снижать мобилизационный возраст не стоит. Призывать в армию юношей в возрасте от 18 до 25 лет не надо, ведь это будущее государства.

Об этом в интервью The Times заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, передает Новини.LIVE.

Мнение главы ОП по снижению мобилизационного возраста в Украине

Буданова спросили, нужно ли создавать из граждан в возрасте 18-25 лет резервные силы, которые будут служить не на передовой, а на других направлениях.

"Если мы просто по механизму мобилизации заберем всех юношей 18-25 лет, мы уничтожим само будущее для нашего государства, целое поколение", — заявил руководитель ОП.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Кирилл Буданов заявил о необходимости мобилизации. По его мнению, без мобилизационных мероприятий страна падет, ведь набора добровольцев недостаточно для того, чтобы обеспечить войско необходимым количеством бойцов. Для добровольного вступления в армию людям не хватает мотивации.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Офиса Президента Украины писал, что альтернативы принудительному привлечению в армию на данный момент нет. Без мобилизации окажется под угрозой существование государства. Безответственное отношение к призыву может привести к фатальным последствиям на поле боя.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
