Данные в боевой повестке — что означает команда А

Запись "команда А" в боевой повестке — что это значит
У некоторых мобилизованных граждан в боевой повестке указана формулировка "команда А". Эта формулировка означает отправку в составе сформированной команды или группы.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Формулировка в боевой повестке
К юристам обратился мобилизованный гражданин, в боевой повестке которого было указано "команда А".
"Нас уже возили в учебный центр как пригодных к службе в частях снабжения", — подчеркнул гражданин.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что значит фраза "команда А" в мобилизационном распоряжении.
"Обычно выражение "команда А" в повестке означает, что речь идет об отправке в составе сформированной команды (группы)", — подчеркнул юрист.
Что означает "команда А"
Айвазян рассказал, зачем в некоторых мобилизационных распоряжениях используется эта фраза.
"Это формулировка, которую могут использовать для организации централизованной отправки военнообязанных в учебный центр или воинскую часть", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем она отличается от обычной.
Добавим, мы сообщали о том, когда боевая повестка считается врученной.
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