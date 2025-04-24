Данные в боевой повестке — что означает команда А

Личное вручение повестки гражданину. Фото: "Новини.PRO"

У некоторых мобилизованных граждан в боевой повестке указана формулировка "команда А". Эта формулировка означает отправку в составе сформированной команды или группы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Формулировка в боевой повестке

К юристам обратился мобилизованный гражданин, в боевой повестке которого было указано "команда А".

"Нас уже возили в учебный центр как пригодных к службе в частях снабжения", — подчеркнул гражданин.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что значит фраза "команда А" в мобилизационном распоряжении.

"Обычно выражение "команда А" в повестке означает, что речь идет об отправке в составе сформированной команды (группы)", — подчеркнул юрист.

Что означает "команда А"

Айвазян рассказал, зачем в некоторых мобилизационных распоряжениях используется эта фраза.

"Это формулировка, которую могут использовать для организации централизованной отправки военнообязанных в учебный центр или воинскую часть", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем она отличается от обычной.

Добавим, мы сообщали о том, когда боевая повестка считается врученной.