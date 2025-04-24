Дані у бойовій повістці — що означає команда А

Особисте вручення повістки громадянину. Фото: "Новини.PRO"

У деяких мобілізованих громадян у бойовій повістці зазначено формулювання "команда А". Це формулювання означає відправлення у складі сформованої команди чи групи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Формулювання у бойовій повістці

До юристів звернувся мобілізований громадянин, у бойовій повістці якого було зазначено "команда А".

"Нас уже возили до навчального центру як придатних до служби у частинах постачання", — підкреслив громадянин.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що значить фраза "команда А" у мобілізаційному розпорядженні.

"Зазвичай вислів "команда А" в повістці означає, що йдеться про відправку у складі сформованої команди (групи)", — підкреслив юрист.

Що означає "команда А"

Айвазян розповів, навіщо у деяких мобілізаційних розпорядженнях використовується ця фраза.

"Це формулювання, яке можуть використовувати для організації централізованої відправки військовозобов’язаних до навчального центру або військової частини", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим вона відрізняється від звичайної.

Додамо, ми повідомляли про те, коли бойова повістка вважається врученою.