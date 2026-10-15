Мужчина фиктивно стал отцом и уехал из Украины, чтобы избежать мобилизации — женщину осудили

Проверка автомобиля на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В Полтавской области судили женщину, которая зарегистрировала своего знакомого в качестве отца своих двух детей, чтобы он смог покинуть территорию Украины и выехать в Венгрию. За содеянное суд назначил ей определенное наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Детали дела

Согласно материалам дела, знакомый женщины, являющийся военнообязанным, обратился к ней с просьбой помочь выехать за границу, поскольку не имел для этого законных оснований.

Мужчина предложил оформить отцовство в отношении двух её детей, в свидетельствах о рождении которых не было записи об отце. Поскольку у него уже был собственный несовершеннолетний ребенок, признание отцовства еще в отношении двух детей давало бы ему основания для выезда из Украины как отцу троих несовершеннолетних детей. Женщина согласилась принять участие в этой схеме.

Так, 10 мая 2023 года они вместе посетили Новосанжарский отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Там женщина подала заявления о признании отцовства, в которые, как установил суд, внесла заведомо ложные сведения.

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На основании поданных документов мужчину официально указали в качестве отца обоих детей, а также выдали новые свидетельства о рождении.

Уже 5 сентября 2023 года мужчина выехал из Украины через пункт пропуска "Лужанка" на границе с Венгрией. На момент судебного разбирательства он так и не вернулся в страну.

Суд пришел к выводу, что признание отцовства было фиктивным. Мужчина не собирался создавать семью с женщиной или участвовать в воспитании её детей. На самом деле оформление документов имело целью создать для него законное основание для выезда за пределы Украины.

Решение суда

В ходе рассмотрения дела женщина признала свою вину и выразила раскаяние. При определении наказания суд принял во внимание её искреннее раскаяние, содействие в расследовании уголовных правонарушений, отсутствие судимостей в прошлом, а также то, что обстоятельств, отягчающих наказание, не выявлено.

Женщину признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных тремя статьями УК:

частью 1 статьи 332 — содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины;

частью 1 статьи 358 — подделка официального документа;

частью 4 статьи 358 — использование заведомо поддельного документа.

По совокупности преступлений суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы. В то же время, применив статью 75 УК Украины, суд освободил женщину от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком. Ей установили испытательный срок продолжительностью один год.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали информацию о местонахождении ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.