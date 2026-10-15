Чоловік фіктивно став батьком і виїхав з України від мобілізації - жінку засудили

Перевірка авто на кордоні. Ілюстративне фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

У Полтавській області судили жінку, яка записала знайомого батьком своїх двох дітей, щоб він зміг покинути територію України і виїхати до Угорщини. За скоєне суд призначив їй певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, знайомий жінки, який є військовозобов'язаним, звернувся до неї з проханням допомогти виїхати за кордон, оскільки не мав для цього законних підстав.

Чоловік запропонував оформити батьківство щодо двох її дітей, у свідоцтвах про народження яких не було запису про батька. Оскільки він уже мав власну неповнолітню дитину, визнання батьківства ще щодо двох дітей давало б йому підстави для виїзду з України як батькові трьох неповнолітніх дітей. Жінка погодилася взяти участь у цій схемі.

Так, 10 травня 2023 року вони разом відвідали Новосанжарський відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Там жінка подала заяви про визнання батьківства, до яких, як встановив суд, винесла свідомо неправдиву інформацію.

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Вже 5 вересня 2023 року чоловік виїхав з України через пункт пропуску "Лужанка" на кордоні з Угорщиною. На момент судового розгляду він так і не повернувся до країни.

Суд дійшов висновку, що визнання батьківства було фіктивним. Чоловік не збирався створювати сім'ю з жінкою чи брати участь у вихованні її дітей. Насправді оформлення документів мало на меті створити для нього законну підставу для виїзду за межі України.

Рішення суду

Під час розгляду справи жінка визнала провину та висловила каяття. Визначаючи покарання, суд узяв до уваги її щире розкаяння, допомогу в розслідуванні кримінальних правопорушень, відсутність судимостей у минулому, а також те, що обставин, які обтяжували б покарання, не виявили.

Жінку визнали винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених трьома статтями ККУ:

частиною 1 статті 332 — сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України;

частиною 1 статті 358 — підроблення офіційного документа;

частиною 4 статті 358 — використання завідомо підробленого документа.

За сукупністю злочинів суд призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас, застосувавши статтю 75 КК України, суд звільнив жінку від відбування призначеної покарання з випробуванням. Їй встановили іспитовий строк тривалістю один рік.

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