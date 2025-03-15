Как суд наказал экс-проректора, который зачислял военнообязанных в вуз без вступительных экзаменов

Университет, в который зачисляли военнообязанных. Фото: slovakstudy.com

Экс-проректор Восточно-европейского славянского университета зачислял военнообязанных в учебное заведение без вступительных экзаменов. За такую "услугу" он получал денежное вознаграждение.

Об этом говорится в приговоре, который Ужгородский горрайонный суд принял 7 марта.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, кроме экс-проректора, в сделке были задействованы ректор и экс-военнослужащий. Фигуранты устраивали военнообязанных на фиктивное обучение в Прешовский университет в Словакии. Поступление в вуз стоило абитуриентам полторы тысячи евро, а еще за 700 долларов им оформляли отсрочки от мобилизации.

"Для конспирации участники схемы создали в Telegram группу под названием "Бакалавр", а во время разговоров с уклонистами употребляли кодовые слова. Посещение ТЦК они называли "прохождением производственной практики", а деньги — "книжками"", — отмечается в приговоре.

По данным правоохранителей, в течение нескольких месяцев 2024 года "услугами" экс-проректора успели воспользоваться 18 военнообязанных.

Решение суда

Обвиняемый свою вину не отрицал и заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Мужчину приговорили к пяти годам заключения, однако заменили наказание одним годом испытательного срока.

Решение суда еще можно обжаловать, подав апелляцию. Когда же оно вступит в законную силу, в пользу ВСУ перечислят 400 тысяч гривен, которые в качестве залога за экс-проректора вносило ООО "ЗАХІД РЕГІОН БУД".

Напомним, в Черкассах вынесли приговор депутату, который за взятку обещал повлиять на решение МСЭК. Нарушителя оштрафовали.

Также мы сообщали, что житель Львовского района не захотел мобилизоваться. За это он проведет три года в тюрьме.