Як суд покарав експроректора, який зараховував військовозобов'язаних до вишу без вступних іспитів

Університет, в який зараховували військовозобов'язаних. Фото: slovakstudy.com

Експроректор Східно-європейського слов'янського університету зараховував військовозобов'язаних до навчального закладу без вступних іспитів. За таку "послугу" він отримував грошову винагороду.

Про це йдеться у вироку, який Ужгородський міськрайонний суд ухвалив 7 березня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, крім експроректора, в оборудці були задіяні ректор і ексвійськовослужбовець. Фігуранти влаштовували військовозобов'язаних на фіктивне навчання до Пряшівського університету у Словаччині. Вступ до ВНЗ коштував абітурієнтам півтори тисячі євро, а ще за 700 доларів їм оформлювати відстрочки від мобілізації.

"Для конспірації учасники схеми створили в Telegram групу під назвою "Бакалавр", а під час розмов з ухилянтами вживали кодові слова. Відвідування ТЦК вони називали "проходженням виробничої практики", а гроші — "книжками"", — зазначається у вироку.

За даними правоохоронців, упродовж кількох місяців 2024 року "послугами" експроректора встигли скористатися 18 військовозобов'язаних.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину не заперечував та уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення, однак замінили покарання одним роком випробувального терміну.

Рішення суду ще можна оскаржити, подавши апеляцію. Коли ж воно набуде законної сили, на користь ЗСУ перерахують 400 тисяч гривень, які в якості застави за експроректора вносило ТОВ "ЗАХІД РЕГІОН БУД".

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