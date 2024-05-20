Зарплата до 125 000 грн — бойцы "Азова" назвали специалиста, пользующегося спросом в армии
Легендарная бригада специального назначения "Азов" ищет связистов. Требуются специалисты с профильным образованием или специальной подготовкой. Обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.
Работа связиста в "Азов"
В обязанности связиста в бригаде "Азов" входит:
- обслуживание и контроль работы средств военной связи;
- мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;
- выяснение причин и устранение неисправностей приборов и линий военной связи;
- проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;
- организация работы мобильных и переносных станций военной связи;
- восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;
- шифрование военных сообщений;
- перехват информации противника;
- диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.
Какие требования к специалисту
Кандидат на должность связиста должен отлично знать все виды и способы организации военной связи, в частности, его шифрование, понимать основы электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций, уметь выполнять монтажные и ремонтные работы и правильно использовать необходимое оборудование.
Кроме того, специалист должен отличаться крепким здоровьем, четкой дикцией, уметь быстро воспринимать и запоминать информацию, а также должен быть ответственным, внимательным и собранным.
Условия работы в "Азов"
"Азов" предлагает следующие условия работы:
- официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военных;
- оплата труда 25 000 — 125 000 грн;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.
Кого еще нуждаются в бригаде
Напомним, что "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения пожарного. Требуются специалисты, имеющие опыт работы на пожарной службе и участвовавшие в ликвидации пожаров. Обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
Также мы сообщали, что бойцы нуждаются в стрелках. Нужны люди с хорошей физической формой, готовые работать в зоне активных боевых действий и мотивирующиеся уничтожением врага. Оплата до 125 тыс. грн.
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