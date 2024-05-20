Зарплата до 125 000 грн — бойцы "Азова" назвали специалиста, пользующегося спросом в армии

Боец бригады "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарная бригада специального назначения "Азов" ищет связистов. Требуются специалисты с профильным образованием или специальной подготовкой. Обещают платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 17 мая.

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Скриншот вакансии связиста в бригаде "Азов" на сайте Work.ua

Работа связиста в "Азов"

В обязанности связиста в бригаде "Азов" входит:

обслуживание и контроль работы средств военной связи;

мониторинг качества передачи сигналов между точками связи;

выяснение причин и устранение неисправностей приборов и линий военной связи;

проектирование и создание новых схем телекоммуникационного или радиосообщения;

организация работы мобильных и переносных станций военной связи;

восстановление средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий;

шифрование военных сообщений;

перехват информации противника;

диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.

Какие требования к специалисту

Кандидат на должность связиста должен отлично знать все виды и способы организации военной связи, в частности, его шифрование, понимать основы электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций, уметь выполнять монтажные и ремонтные работы и правильно использовать необходимое оборудование.

Кроме того, специалист должен отличаться крепким здоровьем, четкой дикцией, уметь быстро воспринимать и запоминать информацию, а также должен быть ответственным, внимательным и собранным.

Условия работы в "Азов"

"Азов" предлагает следующие условия работы:

официальная мобилизация до окончания военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военных;

оплата труда 25 000 — 125 000 грн;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Кого еще нуждаются в бригаде

Напомним, что "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения пожарного. Требуются специалисты, имеющие опыт работы на пожарной службе и участвовавшие в ликвидации пожаров. Обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что бойцы нуждаются в стрелках. Нужны люди с хорошей физической формой, готовые работать в зоне активных боевых действий и мотивирующиеся уничтожением врага. Оплата до 125 тыс. грн.