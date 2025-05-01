Мобилизация в Украине 2025 — в какой ТЦК доставляют мужчин после задержания

Работники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Фото: АрміяInform

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации работники ТЦК и полиции имеют право проверять военно-учетные документы у военнообязанных мужчин. Если при проверке окажется, что лицо находится в розыске за нарушение военного учета, его могут задержать.

Куда в таком случае доставляют нарушителей, объяснил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.ua"

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Так, по словам правоведа, если при проверке военно-учетных данных оказывается, что лицо является нарушителем и находится в розыске, полиция уполномочена его задержать даже если он находится в другом городе или другой области. Далее такого гражданина доставляют в ближайший ТЦК.

Работник полиции проверяет документы у военнообязанного. Скриншот из видео на Youtube

Специалист отметил, что административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП (нарушение мобилизации и воинского учета), могут рассматривать как в ТЦК, где военнообязанный стоит на учете, так и по месту обнаружения.

Юрист также напомнил, что в соответствии с ч. 1 ст. 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", на военную службу по мобилизации могут призвать независимо от места пребывания на военном учете.

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