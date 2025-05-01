Мобілізація в Україні 2025 — у який ТЦК доставляють чоловіків після затримання

Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Фото: АрміяInform

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації працівники ТЦК та поліції мають право перевіряти військово-облікові документи у військовозобов'язаних чоловіків. Якщо при перевірці виявиться, що особа перебуває у розшуку за порушення військового обліку, її можуть затримати.

Куди у такому разі доставляють порушників, пояснив юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.ua"

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Так, за словами правознавця, якщо при перевірці військово-облікових даних виявляється, що особа є порушником та перебуває у розшуку, поліція уповноважена її затримати навіть якщо вона перебуває в іншому місті або іншій області. Далі такого громадянина доставляють у найближчий ТЦК.

Працівник поліції перевіряє документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

Фахівець наголосив, що адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 КУпАП (порушення мобілізації та військового обліку), можуть розглядати як у ТЦК, де військовозобов'язаний стоїть на обліку, так і за місцем виявлення.

Юрист також нагадав, що відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", на військову службу під час мобілізації можуть призвати незалежно від місця перебування на військовому обліку.

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