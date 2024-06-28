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Задержание и доставка военнообязанных в ТЦК — три новых основания

28 июня 2024 23:55
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Когда могут задержать и доставлять в ТЦК — адвокат назвал три новых основания
Сотрудники ТЦК проверяют военно-учетные документы у мужчины. Фото: Sergei SUPINSKY
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В мае 2024 года в Украине было введено ряд изменений в законы, касающиеся процессов мобилизации. В частности, была усилена ответственность за нарушение правил военного учета. В некоторых случаях представители Национальной полиции могут осуществлять административное задержание военнообязанного лица и доставку в ТЦК и СП.

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Какие есть законные три основания для задержания военнообязанных граждан, рассказал адвокат Роман Симутин.

По словам правозащитника, основания, обстоятельства и лица, имеющие право производить задержание, регулирует постановление Кабинета министров Украины №560.

Адвокат подчеркнул, что осуществлять задержание имеют право исключительно работники полиции, если зафиксирован факт нарушения законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Это предполагает ст. 262 КУоАП

При этом изменения в ст. 24 ЗУ "О Национальной полиции" предоставляют дополнительные полномочия полиции, а именно: по обращению ТЦК и СП, органы и подразделения, входящие в систему полиции, осуществляют административное задержание и доставку в ТЦК и СП призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП.

При этом Симутин советует, если в ТЦК составляют постановление, нужно требовать ознакомления с приказом. Срок обжалования такого постановления составляет десять дней со дня его вынесения.

 

Когда могут задержать и доставлять в ТЦК — адвокат назвал три новых основания
Сотрудники ТЦК вместе с полицией выписывают повестку. Фото: Sergei SUPINSKY

Три основания для применения задержания и доставки лица в ТЦК:

  1. Установление полицией факта совершения лицом административного правонарушения и подтверждение.
  2. Отказ от получения повестки. В таком случае полиция из состава группы оповещения производит задержание и доставку гражданина в ТЦК.
  3. В ходе проверки документов подтвержден факт нарушения правила военного учета, выявлены разногласия по военно-учетному документу по военно-учетным данным.

Роман Симутин добавил, если на улице человек отказался получать повестку, а также был составлен админпротокол, это основание для привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о мобилизации. В случае отказа пройти в ТЦК полиция имеет право задержать гражданина.

 

Ранее мы писали, кого будут в первую очередь мобилизовать в Вооруженные силы Украины с июля 2024 года.

Напомним, мы сообщали, что нужно знать о штрафах за нарушение военного учета.

Также мы информировали, что ждет после 16 июля тех, кто не обновил военно-учетные данные.

полиция
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
задержание

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