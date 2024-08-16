Мобилизация в Украине — сколько времени военнообязанного могут удерживать в ТЦК

ТЦК и полиция выписывают повестку военнообязанному. Скриншот с видео на Youtube

Некоторых военнообязанных мужчин в Украине могут задержать и доставить в ТЦК и СП. При этом законом четко определено время, в течение которого работники территориального центра могут удерживать такого гражданина.

Об этом рассказал специалист на официальной странице юридического сервиса "Консультант" в социальной сети.

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Так, правовед отмечает, что данная норма содержится в Законе Украины №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

По его словам, работники ТЦК и СП не имеют права самостоятельно задержать военнообязанного, нарушившего военный учет, но они могут:

сделать это в присутствии работников полиции;

предоставить распоряжение работникам полиции по задержанию человека, уклоняющегося от обновления военно-учетных данных или мобилизации.

Правоохранители могут задерживать мужчин на улицах и доставлять в ТЦК только в случае совершения административного правонарушения, а именно:

Нарушения порядка регистрации в ТЦК и СП; Неявки по повестке в ТЦК.

"Процедура привлечения к ответственности регулируется исключительно Кодексом Украины об административных правонарушениях. Согласно этому Кодексу, целью задержания является не принудительная мобилизация, а составление протокола об административном правонарушении с последующим наложением штрафа", — подчеркивает эксперт.

Самое главное — такое задержание временное и не может превышать трех часов. Это ограничение защищает права граждан от злоупотреблений служебным положением работников ТЦК и обеспечивает справедливый процесс задержания.

Ранее мы писали, какие действия ТЦК при задержании считаются законными.

Напомним, мы сообщали, как получить военно-учетный документ в "Дія"

Также мы информировали, когда гражданин Украины должен впервые прийти в ТЦК и СП.