Військовий квиток у Дії — як отримати українцям — покрокова інструкція

Чоловік відкриває застосунок "Дія". Фото: diia.gov.ua

Відтепер військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років мають змогу отримати електронний військово-обліковий документ з QR-кодом на порталі "Дія". Раніше така функція була доступна виключно у електронному кабінеті призовника "Резерв+".

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У відомстві підкреслили, нововведення допоможе військовозобов'язаним громадянам України швидко та зручно отримати необхідний документ без візитів до установ та черг.

Чоловік відкриває портал "Дія". Фото: diia.gov.ua

Як отримати ВОД — інструкція

Для того, щоб сформувати військово-обліковий документ в "Дії" військовозобовʼязаному необхідно:

Авторизуватися на порталі "Дія". Обрати сервіс Військово-обліковий документ. Подати заяву. Підписати заяву електронним підписом.

Отримання електронного ВОД. Скриншот з порталу diia.gov.ua

Отримання електронного ВОД. Скриншот з порталу diia.gov.ua

Після цих простих кроків впродовж 10 хвилин документ надійде у кабінет громадянина. За потреби військовозобовʼязаний зможе роздрукувати військовий квиток.

Також у Мінцифрі підкреслили, електронний документ у "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи отриманий у застосунку "Резерв+".

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