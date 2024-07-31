Військовий квиток у Дії — як отримати українцям — покрокова інструкція

Як отримати військовий квиток у "Дії" — інструкція для військовозобов'язаних
Відтепер військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років мають змогу отримати електронний військово-обліковий документ з QR-кодом на порталі "Дія". Раніше така функція була доступна виключно у електронному кабінеті призовника "Резерв+".
Як сформувати військово-обліковий документ у "Дії", пояснила пресслужба Міністерства цифрової трансформації на офіційній сторінці у соціальній мережі Telegram.
У відомстві підкреслили, нововведення допоможе військовозобов'язаним громадянам України швидко та зручно отримати необхідний документ без візитів до установ та черг.
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Для того, щоб сформувати військово-обліковий документ в "Дії" військовозобовʼязаному необхідно:
- Авторизуватися на порталі "Дія".
- Обрати сервіс Військово-обліковий документ.
- Подати заяву.
- Підписати заяву електронним підписом.
Після цих простих кроків впродовж 10 хвилин документ надійде у кабінет громадянина. За потреби військовозобовʼязаний зможе роздрукувати військовий квиток.
Також у Мінцифрі підкреслили, електронний документ у "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи отриманий у застосунку "Резерв+".
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