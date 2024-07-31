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Як отримати військовий квиток у "Дії" — інструкція для військовозобов'язаних

31 липня 2024 18:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий квиток у Дії — як отримати українцям — покрокова інструкція
Чоловік відкриває застосунок "Дія". Фото: diia.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Відтепер військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років мають змогу отримати електронний військово-обліковий документ з QR-кодом на порталі "Дія". Раніше така функція була доступна виключно у електронному кабінеті призовника "Резерв+".

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Як сформувати військово-обліковий документ у "Дії", пояснила пресслужба Міністерства цифрової трансформації на офіційній сторінці у соціальній мережі Telegram. 

У відомстві підкреслили, нововведення допоможе військовозобов'язаним громадянам України швидко та зручно отримати необхідний документ без візитів до установ та черг.

 

Військовий квиток у Дії — як отримати українцям — покрокова інструкція
Чоловік відкриває портал "Дія". Фото: diia.gov.ua

Як отримати ВОД — інструкція

Для того, щоб сформувати військово-обліковий документ в "Дії" військовозобовʼязаному необхідно:

  1. Авторизуватися на порталі "Дія".
  2. Обрати сервіс Військово-обліковий документ.
  3. Подати заяву.
  4. Підписати заяву електронним підписом.

 

Як отримати військовий квиток у "Дії" — інструкція
Отримання електронного ВОД. Скриншот з порталу diia.gov.ua
Військовозобов'язані українці можуть отримати електронний військово-обліковий документ у Дія
Отримання електронного ВОД. Скриншот з порталу diia.gov.ua

Після цих простих кроків впродовж 10 хвилин документ надійде у кабінет громадянина. За потреби військовозобовʼязаний зможе роздрукувати військовий квиток.

Також у Мінцифрі підкреслили, електронний документ у "Дії" має таку ж юридичну силу, як і паперовий чи отриманий у застосунку "Резерв+".

Раніше ми писали, який документ можна пред'являти працівникам ТЦК замість військового квитка.

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть українських чоловіків, яких ТЦК "спіймає" без військово-облікового документа.

Також ми інформували, чи можливо отримати відстрочку без військово-облікового документа. 

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