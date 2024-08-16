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Затримання військовозобов'язаних — як довго людину можуть утримувати в ТЦК

16 серпня 2024 21:37
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — скільки часу військовозобовʼязаного можуть утримувати в ТЦК
ТЦК та поліція виписують повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Деяких військовозобов'язаних чоловіків в Україні можуть затримати та доставити до ТЦК та СП. При цьому законом чітко визначено час, впродовж якого працівники територіального центру можуть утримувати такого громадянина. 

Про це розповів фахівець на офіційній сторінці юридичного сервісу "Консультант" у соціальній мережі.

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Так, правознавець зазначає, що дана норма міститься у Законі Україні №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

З його слів, працівники ТЦК та СП не мають права самостійно затримати військовозобовʼязаного, який порушив військовий облік, натомість вони можуть:

  • зробити це в присутності працівників поліції;
  • надати розпорядження працівникам поліції щодо затримання людини, яка ухиляється від оновлення військово-облікових даних або мобілізації.

Натомість правоохоронці можуть затримувати чоловіків на вулицях та доставляти до ТЦК тільки у випадку вчинення адміністративного правопорушення, а саме:

  1. Порушення порядку реєстрації у ТЦК та СП;
  2. Неявки за повісткою до ТЦК.

"Процедура притягнення до відповідальності регулюється виключно Кодексом України про адміністративні правопорушення. Згідно з цим Кодексом, метою затримання є не примусова мобілізація, а складання протоколу про адміністративне правопорушення з подальшим накладанням штрафу", — наголошує експерт.

Найголовніше — таке затримання є тимчасовим і не може перевищувати трьох годин. Це обмеження захищає права громадян від зловживань службовим положенням працівників ТЦК і забезпечує справедливий процес відповідного затримання.

 

Раніше ми писали, які дії ТЦК при затриманні вважаються законними.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати військово-обліковий документ у "Дії".

Також ми інформували, коли громадянин України має уперше прийти до ТЦК та СП.

закон мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані затримання

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21:37 Затримання військовозобов'язаних — як довго людину можуть утримувати в ТЦК

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