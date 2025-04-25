Зеленский отметил, что мобилизация является необходимой мерой для защиты страны

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ВСУ добровольно присоединились 600-800 тысяч добровольцев. По словам главы государства, каждый случай "бусификации" рассматривается отдельно.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

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Президент Украины отметил, что вопрос предложения денег, чтобы не идти на фронт - "не главное, что характеризует сегодня Украину". Зеленский отметил, что случаи насильственной мобилизации в Украине не являются массовыми и с каждым случаем правоохранительные органы разбираться.

"Можно по-разному относиться к мобилизации, но у нас эта мобилизация с начала войны. Это в соответствии с законодательством, в соответствии с периодом военного положения. Итак, в стране война", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина хочет справедливого мира и чтобы был покой - без всякой мобилизации. Однако пока в Украине есть российские оккупанты, то есть соответствующий закон и есть мобилизация.

Ранее Зеленский заявил, что в Украине мобилизация будет продолжаться, пока идет война. По его словам, закончить ее раньше просто невозможно.

Напомним, ранее мы объясняли, какие студенты в мае могут быть мобилизованы.