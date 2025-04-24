Коли в Україні закінчиться мобілізація — Зеленський назвав терміни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні мобілізація триватиме, доки триває війна. За його словами, закінчити її раніше просто неможливо.

Про це український лідер розповів в інтерв'ю засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

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Скільки в Україні триватиме мобілізація

"Кожен випадок ретельно розглядається Міністерством оборони. Вони відповідають за мобілізацію. І хоч ставлення до мобілізації різниться, вона триває з початку війни і це відповідає законодавству та умовам воєнного стану", — пояснив президент.

За словами Зеленського, кожен в Україні хоче, аби війна закінчилася, аби був справедливий мир без мобілізації. Але доки триває війна — мобілізація не закінчиться.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які студенти у травні можуть бути мобілізовані.

Водночас Руслан Стефанчук відповів, чи розглядає Верховна Рада зниження мобілізаційного віку.