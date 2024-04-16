Зеленский подписал закон о мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 апреля, подписал закон о мобилизации. Документ с подписью украинского лидера возвращен в Верховную Раду.
Об этом стало известно с карточки законопроекта на сайте Верховной Рады.
Закон о мобилизации
На сайте парламента отмечено, что сегодня президент подписал законопроект о мобилизации. Также накануне свою подпись поставил и глава Рады Руслан Стефанчук.
Известно, что закон вступит в силу через месяц со следующего дня после его публикации в официальном издании парламента "Голос Украины".
Закон снижает призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет и отменяет статус "ограниченно пригодный". Лица с инвалидностью второй и третьей группы должны повторно пройти ВВК, а в случае отказа — инвалидность автоматически отменяется.
А украинцам, которые постоянно проживают за границей, нужно стать на военный учет в Украине. Также в армию могут призвать осужденных, имеющих условный срок. Исключением являются лица, совершившие преступления против национальной безопасности Украины.
Также вместо срочной службы вводится базовая военная служба, которую должны пройти граждане 18-25 лет. А мужчины в возрасте до 60 лет, которые не прошли базовую военную подготовку или службу, не смогут стать на госслужбу.
Ознакомится с полным текстом можно по этой ссылке.
Ранее адвокат Роман Симутин заявил, что 70% военнообязанных в Украине лишатся отсрочки от мобилизации.
Также мы писали, что в законе о мобилизации учли предложение Комитета по предоставлению аспирантам права на отсрочку. Ее также получат некоторые студенты и преподаватели.
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