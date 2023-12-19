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Зеленский сказал, подпишет ли закон о мобилизации женщин

19 декабря 2023 19:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский сказал, подпишет ли закон о мобилизации женщин
Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы, касающиеся мобилизации женщин. Он подчеркнул, что не подпишет этот закон.

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.

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Отмечается, что глава государства сказал, что не подпишет закон о мобилизации женщин. Но может подумать о снижении призывного возраста до 25 лет.

Итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского — что известно

Напомним, что сегодня глава государства рассказал о предложении Генштаба мобилизовать полмиллиона украинцев.

В то же время он заявил, что новая волна мобилизации будет стоить госбюджету 500 млрд грн, а этих денег у Украины нет.

Также Президент сказал, что касательно демобилизации нужно наработать план для привлечения дополнительной мобилизации, даже если для этого потребуются изменения в законодательстве.

Прокомментировал он и действующую мобилизацию в Украине, говорит: один военный — это шесть граждан, уплачивающих налоги.

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