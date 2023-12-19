Зеленский сказал, подпишет ли закон о мобилизации женщин
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы, касающиеся мобилизации женщин. Он подчеркнул, что не подпишет этот закон.
Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции.
Отмечается, что глава государства сказал, что не подпишет закон о мобилизации женщин. Но может подумать о снижении призывного возраста до 25 лет.
Итоговая пресс-конференция Владимира Зеленского — что известно
Напомним, что сегодня глава государства рассказал о предложении Генштаба мобилизовать полмиллиона украинцев.
В то же время он заявил, что новая волна мобилизации будет стоить госбюджету 500 млрд грн, а этих денег у Украины нет.
Также Президент сказал, что касательно демобилизации нужно наработать план для привлечения дополнительной мобилизации, даже если для этого потребуются изменения в законодательстве.
Прокомментировал он и действующую мобилизацию в Украине, говорит: один военный — это шесть граждан, уплачивающих налоги.
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