Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Зеленский ответил, есть ли эффект от нового закона о мобилизации в Украине arrow

Зеленский ответил, есть ли эффект от нового закона о мобилизации в Украине

15 июля 2024 16:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Мобилизация в Украине — Зеленский заявил о нехватке тренировочных баз
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В Украине не хватает тренировочных площадок для подготовки мобилизованных. Власть работает над тем, чтобы их увеличить.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в понедельник, 15 июля.

Читайте также:

Каков эффект от нового закона о мобилизации

По словам Президента, через два месяца после принятия нового закона о мобилизации этот процесс идет по плану.

"Военные говорят, что все идет согласно их плану", — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас в Украине не хватает тренировочных площадок для мобилизованных в армию.

Глава государства подчеркнул, что уже идет работа по увеличению таких баз для подготовки.

"Можно ли их расширить? Уже идет расширение" — добавил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что также тренировочная площадка создана в Польше.

"Это одно из решений нашего двустороннего соглашения с Польшей", — подытожил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что новый закон о мобилизации, принятый Верховной Радой в мае, не нравится военным. Они подчеркивают, что в нем есть много противоречивых норм.

Также военные отмечают, что из-за принудительной мобилизации в армию попадают многие мужчины, имеющие проблемы со здоровьем и подготовкой. Многие мобилизованные отказываются воевать.

В то же время, экскомандир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, Максим Жорин заявил, что с принятием закона о мобилизации добровольцев стало больше.

 

Владимир Зеленский ВСУ армия мобилизация повестки президент ТЦК и СП военнообязанные военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля