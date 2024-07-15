Мобилизация в Украине — Зеленский заявил о нехватке тренировочных баз

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

В Украине не хватает тренировочных площадок для подготовки мобилизованных. Власть работает над тем, чтобы их увеличить.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в понедельник, 15 июля.

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По словам Президента, через два месяца после принятия нового закона о мобилизации этот процесс идет по плану.

"Военные говорят, что все идет согласно их плану", — сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас в Украине не хватает тренировочных площадок для мобилизованных в армию.

Глава государства подчеркнул, что уже идет работа по увеличению таких баз для подготовки.

"Можно ли их расширить? Уже идет расширение" — добавил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что также тренировочная площадка создана в Польше.

"Это одно из решений нашего двустороннего соглашения с Польшей", — подытожил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что новый закон о мобилизации, принятый Верховной Радой в мае, не нравится военным. Они подчеркивают, что в нем есть много противоречивых норм.

Также военные отмечают, что из-за принудительной мобилизации в армию попадают многие мужчины, имеющие проблемы со здоровьем и подготовкой. Многие мобилизованные отказываются воевать.

В то же время, экскомандир "Азова", заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, Максим Жорин заявил, что с принятием закона о мобилизации добровольцев стало больше.