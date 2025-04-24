Когда в Украине закончится мобилизация — Зеленский назвал сроки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине мобилизация будет продолжаться, пока идет война. По его словам, закончить ее раньше просто невозможно.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро.

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"Каждый случай тщательно рассматривается Министерством обороны. Они отвечают за мобилизацию. И хотя отношение к мобилизации разниться, она продолжается с начала войны и это соответствует законодательству и условиям военного положения", — пояснил президент.

По словам Зеленского, каждый в Украине хочет, чтобы война закончилась, чтобы был справедливый мир без мобилизации. Но пока идет война — мобилизация не закончится.

Напомним, ранее мы объясняли, какие студенты в мае могут быть мобилизованы.

В то же время Руслан Стефанчук ответил, рассматривает ли Верховная Рада снижение мобилизационного возраста.