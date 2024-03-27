Железняк рассказал, когда комитет завершит рассмотрение поправок к закону о мобилизации
27 марта 2024 19:20
Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН
Сегодня Комитет по безопасности дошел до рассмотрения 3518 поправок к законопроекту о мобилизации, что составляет 82% от общего количества внесенных изменений. В четверг Комитет планирует завершить рассмотрение всех поправок.
Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.
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Законопроект о мобилизации готов на 82%. Комитет по безопасности уже рассмотрел 3518 правок. Завтра планируют рассмотреть оставшиеся остальные.
Напомним, что Комитет Совета отклонил поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом.
Также мы писали о том, что народный депутат Дмитрий Разумков вскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации.
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