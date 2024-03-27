Железняк рассказал, когда комитет завершит рассмотрение поправок к закону о мобилизации

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня Комитет по безопасности дошел до рассмотрения 3518 поправок к законопроекту о мобилизации, что составляет 82% от общего количества внесенных изменений. В четверг Комитет планирует завершить рассмотрение всех поправок.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

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Законопроект о мобилизации готов на 82%. Комитет по безопасности уже рассмотрел 3518 правок. Завтра планируют рассмотреть оставшиеся остальные.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, что Комитет Совета отклонил поправки по бронированию военнообязанных с определенным доходом.

Также мы писали о том, что народный депутат Дмитрий Разумков вскрыл новые нормы законопроекта о мобилизации.