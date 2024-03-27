Железняк розповів, коли комітет завершить розгляд правок до закону про мобілізацію

Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні Комітет з питань безпеки дійшов до розгляду 3518 правок до законопроєкту про мобілізацію, що становить 82% від загальної кількості внесених змін. В четвер Комітет планує завершити розгляд усіх правок.

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

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Законопроєкт про мобілізацію готовий на 82%. Комітет з питань безпеки вже розглянув 3518 правок. Завтра планують розглянути решту, що залишилась.

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Комітет Ради відхилив поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом.

Також ми писали про те, що народний депутат Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію.