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Железняк розповів, коли комітет завершить розгляд правок до закону про мобілізацію

27 березня 2024 19:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Железняк розповів, коли комітет завершить розгляд правок до закону про мобілізацію
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні Комітет з питань безпеки дійшов до розгляду 3518 правок до законопроєкту про мобілізацію, що становить 82% від загальної кількості внесених змін. В четвер Комітет планує завершити розгляд усіх правок. 

Про це пише народний депутат Ярослав Железняк.

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Законопроєкт про мобілізацію готовий на 82%. Комітет з питань безпеки вже розглянув 3518 правок. Завтра планують розглянути решту, що залишилась. 

Железняк розповів, коли комітет завершить розгляд правок до закону про мобілізацію - фото 1
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Комітет Ради відхилив поправки щодо бронювання військовозобов’язаних з певним доходом. 

Також ми писали про те, що народний депутат Дмитро Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію.

Верховна Рада
Ярослав Железняк
нардепи
мобілізація

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