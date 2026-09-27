Жительницу Ивано-Франковской области осудили за распространение информации о ТЦК

Сотрудники ТЦК и СП проверяют мужчин. Фото иллюстративное: Львовский областной ТЦК и СП

Жительница Надворнянского района Ивано-Франковской области мешала сотрудникам ТЦК и СП полноценно исполнять служебные обязанности. В Viber она создала закрытое сообщество "Полицаи", участники которого сообщали о местах, где сотрудники военкомата проводили мобилизационные мероприятия. Дело рассмотрел суд. Нарушительницу оштрафовали.

Об этом со ссылкой на Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Детали дела

По данным следствия, фигурантка была суперадминистратором группы и позволяла другим участникам сообщества отправлять сообщения о местах, времени и адресах проведения мобилизационных мероприятий. В период с июля по август 2024 года было 18 публикаций о локациях работы ТЦК и СП.

Решение суда

Судья пришел к выводу, что передача информации в Viber-сообществе "Полицаи" была не случайной, а систематической, препятствовала мобилизации и помогала мужчинам уклоняться от воинского учета и призыва. Дело квалифицировали как препятствование законной деятельности воинских формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины). Женщине грозило от пяти до восьми лет лишения свободы, но суд не обнаружил в ее действиях признаков государственной измены, поэтому назначил более мягкое наказание: 54 тысячи 400 гривен штрафа. Фигурантка признала свою вину и раскаялась. Viber-сообщество она больше не администрирует.

"Систематическое распространение информации о местах проведения мобилизационных мероприятий — это не просто "предупреждение в чате". Если такие действия создают препятствия для законной деятельности Сил обороны, они могут иметь уголовно-правовые последствия", — говорится в сообщении центра комплектования и социальной поддержки.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне сообщал, что жителя Черниговской области признали виновным в препятствовании работе военных. Мужчина был администратором Telegram-каналов, где распространяли информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий. Суд назначил нарушителю три года испытательного срока.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Zaxid.NET писал, что в Ивано-Франковской области военнообязанный повредил автомобиль ТЦК. Мужчина бросил в служебный транспорт камни. В течение года нарушитель будет находиться на испытательном сроке.